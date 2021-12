Espetáculo “A Última Live” aborda saúde mental em tempos pandêmicos

Acontece nesta quarta-feira, 31, às 20h, o encerramento da temporada do espetáculo "A Última Live", realizada pelo Toca Criações Artísticas, em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEPS).

No espetáculo, o ator Danilo Cairo dá vida à tragicômica história de Matias Deodato, um estudante de direito que na trama, planeja encerrar sua vida durante sua última live, transmitindo em suas redes sociais emblemáticas reflexões sobre o sentido da vida e morte enquanto passeia entre os cômodos da casa que o acolhera durante sua infância. Esta obra é uma releitura contemporânea do conto homônimo de Machado de Assis (O Último Capítulo, 1884).

Em sua live, Matias tece com humor e emoção detalhes de sua relação direta com cada parte de seu lar, objetos, memórias e com a própria plateia digital; entrelaçando ficção e realidade até uma grande reviravolta se instaurar no clímax deste espetáculo live. Em seu último capítulo, Matias Deodato transforma sua vida em uma espetacularização da realidade.

A que se despede centralizando discussões conscientes sobre estados de luto, redes familiares e consciência emocional. Para o momento do bate-papo teremos a mediação de Tita Matos em “Luto e Família: preconceitos, entendimentos e perspectivas” e Carlos Linhares em “Entre a consciência de finitude e a ilusão de eternidade: a eficácia do processo de luto”.

Equipe

À frente do cenário, Erick Saboya e Agamenon de Abreu, tendo Adriano passos como cenotécnico. Figurino nas habilidosas mãos de Diana Moreira, ao lado da modelista Dora Moreira. Iluminação por Allison de Sá e fotografia de Diney Araújo.

Nos vídeos, Rogério Vilaronga assume e Anderson Falcão dá régua e compasso no design gráfico do projeto. Cairo também assume direção de produção e idealização do projeto, que tem produção executiva de Bergson Nunes.

