Espetáculo A Morte de Ivan Ilitch estreia em Salvador

A adaptação dramatúrgica da novela A Morte de Ivan llitch, de Liev Tolstói - uma das principais referências da literatura russa -, chega a Salvador em espetáculo na Caixa Cultural, no Centro, na próxima quinta-feira, em duas apresentações, às 16h e às 20h. A peça é um monólogo, interpretado pela atriz Cácia Goulart, que também assina direção e a adaptação, essa última em parceria com Edmilson Cordeiro, e fica em cartaz na cidade de quinta à domingo, 19.

O espetáculo aborda temas profundos, como a moral e a relação do ser humano com a morte. A atriz interpreta o juiz Ivan Ilitch, que casa com uma mulher pelo interesse na sua riqueza. Ao decorar a casa, símbolo da fortuna adquirida com o casamento, Ivan se machuca em uma "queda banal" ao tentar pendurar as cortinas. Ao longo do tempo, ao invés de curar, essa ferida cresce e coloca o personagem a caminho da morte.

Enquanto o machucado toma proporções maiores, Ivan começa a refletir sobre a sua vida e o sentido que ela teve ao longo dos anos. Na medida em que ele se transforma, os objetos das cenas são modificados. Os acontecimentos da peça, no entanto, não ocorrem em narrativa linear. "O tempo e o espaço se misturam. A peça começa no tribunal e depois passa para a casa. Os cenários vão mudando com o personagem", conta Cácia Goulart.

Se por um lado a morte amedronta parte significativa das pessoas, por outro ela ainda é um tabu na sociedade. A encenação faz uma reflexão sobre como o ser humano se relaciona com a morte e tenta, em certa medida, desvelar essa questão, que tem uma relação íntima com a atriz. "Depois de 15 anos, o texto voltou a minha mão quando eu perdi a minha mãe. Esse elemento da morte está muito forte na minha vida. Ainda lidamos muito mal com a morte", revelou Goulart.

A atriz-diretora manteve o tom reflexivo do texto de Liev Tolstói. Embora levante a morte como principal tema da narrativa, a encenação mantém o caráter humanista e, de certo modo, idealista do escritor. Ao longo da história, o personagem principal toma consciência da vida que levou e conta com a ajuda e atenção de homem do campo, que trabalha em sua casa, e tem entendimento particular sobre a vida e a morte.

A trilha sonora original é assinada por Marcelo Pellegrini, o cenário intimista é de André Cortez, a iluminação de Lúcia Chedieck e os figurinos de Marina Reis. O espetáculo recebeu duas indicações ao Prêmio Shell (2013/SP), nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Iluminação.

