Espetáculo A Comida de Nzinga volta a cartaz em Salvador

Volta a cartaz em Salvador o espetáculo A Comida de Nzinga, da Companhia Axé do XVIII, que destaca a história da guerreira e rainha angolana Nzinga, que libertou seu povo da opressao e exploração portuguesa no seculo XVII. A peça estreia quinta-feira, 11, às 20h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho e depois percorre outros tearos da cidade. O texto é assinado pela dramaturga Aninha Franco, com co-autoria de Marcos Dias, e direção de Rita Assemany.

O espetáculo foi encenado pela primeira vez em Salvador, em 2006, ficando em cartaz até 2009, e foi assistido por mais de 50 mil pessoas. Do elenco original, permanece apenas a atriz Clara Paixao, no papel da rainha Nzinga. Todos os demais integrantes do elenco, com um total de 14 atores, foram selecionados através de audição pública, que teve mais de 100 inscrições.

