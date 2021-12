Espaço Cultural Alagados recebe espetáculo inspirado na ‘Tropicália’

Homenageando o movimento cultural liderado pelos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, o Grupo de Teatro Novos Arteiros apresentam o espetáculo ‘Tropicália’, no Espaço Cultural Alagados, em Salvador. A apresentação acontecerá no domingo, 1º, às 18h, com ingressos a R$ 3 e R$ 6.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura do Estado (Secult/BA), a peça conta os bastidores de uma companhia teatral que, após ser patrocinada pelo governo, entra em conflito com um diretor autoritário e oportunista. Como pano de fundo, o grupo apresenta o cenário político no contexto da ditadura militar, período em que surgiu o Movimento Tropicalista.

O Grupo de Teatro Novos Arteiros é formado por jovens e adolescentes dos bairros Marechal Rondon e Campinas de Pirajá, em Salvador, e desenvolve trabalhos de arte-educação nos bairros.

A direção da peça é assinada por William Cardoso, com assistência de Luis Cláudio, o design fica por conta de Daniel Vinícius, e iluminação de Marcos Oliveira.

