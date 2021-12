Escola de Teatro da Ufba traz "Bonitinha, mas Ordinária"

Está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves a peça "Bonitinha, mas Ordinária". Sob direção de Luiz Marfuz (Meu Nome é Mentira e As Velhas), 19 novos atores da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) apresentam a temporada que fica em cartaz até 16 de dezembro, de quarta a domingo, sempre às 20 horas. A entrada para o espetáculo é franca, mediante apresentação de senha que começa a ser distribuída uma hora antes da hora marcada.

"Bonitinha, mas Ordinária", inédita na Bahia, comemora 50 anos da primeira montagem da peça, dirigida por Martim Gonçalves, no Rio de Janeiro. Nesta apresentação, o diretor procurou um diálogo entre as linguagens cinematográfica (estrutura original do texto) e teatral. A montagem baiana conta com uma equipe de profissionais da cena local: Miguel Carvalho (figurino), Luciano Bahia (direção musical), Paco Gomes (coreografia), Rodrigo Frota (cenografia), Marcelo Jardim (preparação de canto), Elaine Cardim (preparação de voz) e Leonel Henckes (preparação corporal).

