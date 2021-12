Erotismo, prazer e poder feminino são tema de monólogo

A atriz Solange Campos, leva nesta sexta-feira, 21, a partir das 20h, seu monólogo “Poderótica” para a livraria Porto dos Livros, localizada na avenida Sete de Setembro, 3564, no bairro da Barra.

O erotismo, prazer e poder feminino fazem parte do espetáculo que tem como objetivo ampliar a visão do sexo através da perspectiva do empoderamento feminino. O livro Delta de Vênus de Anais Nin, serviu como fonte de inspiração para montagem do monólogo.

Durante o espetáculo, a atriz e contadora de histórias, interage com a plateia através de experiências reais, cantando, dançando, interpretando e presenteando o público com um número sensual e poético.

Os ingressos que custam R$ 20 podem ser adquiridos no local. Mais informações estão disponíveis através do telefone (71) 3015-0093.

