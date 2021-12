Éramos Gays volta a cartaz em curta temporada

O musical Éramos Gays volta a Salvador em curta temporada. As apresentações serão no Teatro Acbeu, no Corredor da Vitória, sábados e domingos, sempre às 20h, no período de 10 a 25 de agosto. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 meia.

O elenco do musical, que tem texto de Aninha Franco e direção de Adrian Steinway, é formado por Jorge D'Santos, João Saraiva, Amaurih Oliveira, Felipe Velozo, Mário Bezerra e Fernando Ishiruji, que substitui Daniel Rabelo, integrante da primeira temporada. A coreografia é dos americanos Jim Cooney e Jason Sparks, responsáveis, entre outras coisas, pela escolha do elenco do seriado Glee.

Dirigida pelo cantor e compositor Gerônimo Santana, a trilha sonora reúne todos os ritmos, do rock ao axé, passando pelo arrocha e chegando aos hits norte-americanos que marcaram época e a comunidade gay. A maioria das canções foi criada para o espetáculo por grandes compositores, como Capinam, o próprio Gerônimo, e Renato Fechine.

O espetáculo conta a história de um gay que promete a São Sebastião tornar-se heterossexual para se salvar de um desastre aéreo. Enquanto isso, um grupo de amigos tem como missão divina tirá-lo do armário.

