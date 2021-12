Éramos Gays se despede de temporada em Salvador

O musical Éramos Gays vai se despedir de Salvador neste fim de semana. As últimas apresentações da curtíssima temporada acontecem nos dias 24 e 25 de agosto, sábado e domingo, às 20h, no Teatro ACBEU, no Corredor da Vitória.

Depois de cumprir a agenda nos palcos baianos, o diretor Adrian Steinway, norte-americano radicado em São Paulo, se prepara para levar uma adaptação do espetáculo, que tem texto da dramaturga Aninha Franco, para os Estados Unidos, com atores nativos. A estreia por lá acontecerá em maio de 2014.

No original baiano, o elenco do musical é formado por Jorge D'Santos, João Saraiva, Amaurih Oliveira, Felipe Velozo, Mário Bezerra e Fernando Ishiruji, que substitui Daniel Rabelo, integrante da primeira temporada. A coreografia é dos americanos Jim Cooney e Jason Sparks, responsáveis pela escolha do elenco do seriado Glee.

Dirigida pelo cantor e compositor Gerônimo Santana, a trilha sonora reúne todos os ritmos, do rock ao axé, passando pelo arrocha e chegando aos hits norte-americanos que marcaram época e a comunidade gay. A maioria das canções foi criada para o espetáculo por grandes compositores, como Capinam, o próprio Gerônimo, e Renato Fechine.

Éramos Gays conta a história de um homossexual que na iminência de morrer em um desastre aéreo, faz uma promessa para São Sebastião: de entrar no armário se sobrevivesse. Os amigos do personagem, incorformados com a promessa, fazem de tudo para que ele desista de esconder sua sexualidade. O espetáculo ganhou o PRÊMIO CIDADANIA EM RESPEITO À DIVERSIDADE, da Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo e pela APOGLBT (Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo).

