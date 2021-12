Éramos Gays: confira os ganhadores do concurso cultural

Já saiu o resultado do concurso cultural que o canal de cultura 2+, do Portal A TARDE, realizou em parceria com a produção do espetáculo Éramos Gays. Os seis sortudos que irão conferir, de graça, o primeiro musical produzido na Bahia em parceria com uma equipe da Broadway são Irlan Magalhães, Jorge Pires, Luana Pereira, Valter de Carvalho, Mirlene Deiró e Tatiana França.

Cada um dos contemplados vai ganhar um par de ingressos. São três pares para a próxima sexta-feira, 22, à 20h, e outros três para o domingo, 24, no mesmo horário. O musical, com Adrian Steinway e Aninha Franco, está em cartaz no Teatro Módulo, no bairro da Pituba, em Salvador.

O concurso cultural foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do 2+, no Facebook. Para retirar os ingressos, os ganhadores precisam entrar novamente na página do 2+ e enviar uma mensagem (inbox) solicitando as entradas. Os sortudos terão até as 12h desta sexta, 22, para entrar em contato. É preciso enviar nome completo, RG, email e telefone.

Quem não entrar em contato após o prazo definido poderá perder seu direito aos ingressos. Os contemplados receberão mais informações via e-mail.

