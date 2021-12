Encontro de palhaços oferece programação eclética

"A cena de palhaçaria em Salvador tem crescido muito nos últimos cinco anos. Vários grupos estão surgindo e temos, hoje, maior número de palhaças atuando. Também há um maior interesse pela formação profissional". A afirmação é de Laili Flórez, que integra o grupo Nariz de Cogumelo, que promove de 1º a 10 de maio um encontro de palhaçaria.

Trata-se da quarta edição do Grande Hein?ComTraço de Palhaço (brincadeira com o termo Encontraço de Palhaço), que, além de espetáculo de cabaré (de palco) e montagens de rua, traz na programação exposição fotográfica, seminários, cortejo cênico e oficinas.

Laili Flórez informa que o projeto tem financiamento do Edital Arte em Toda Parte - Ano II, no valor integral de R$ 100 mil. O Nariz de Cogumelo já se apresentou em festivais de circo e teatro em mais de 30 cidades brasileiras. O grupo também saiu do país e já se apresentou na Argentina.

Programação eclética

A programação do encontro do grupo Nariz de Cogumelo, fundado em novembro de 2006 com o intuito de pesquisar a arte do palhaço, é eclética e tem entrada franca.

Além da preocupação com a formação de plateia (o projeto contempla espetáculos de teatro, de rua e cortejo cênico), também é priorizada a profissinalização daqueles que desejam investir na arte da palhaçaria, já que seminários e oficinas também fazem parte da programação do Grande Hein?ComTraço de Palhaço.

Os espetáculos de cabaré, que acontecem sempre em espaços fechados, serão realizados no Teatro Sesi, do Rio Vermelho, às 20 horas. A abertura do evento acontece no dia 1º (sexta-feira) com o espetáculo Cabaré das Mulé, que apresenta cenas cômicas sobre o universo feminino.

Grotesco

No mesmo espaço, no dia 2 será apresentado o CineCabaré, que mostra os números que fazem referência ao universo do cinema. Já no dia 3, será a vez do Cabaré Show de Calouros, que expõe a estética de shows do gênero, e, no dia 8, o Cabaré Freak Show, que explora o grotesco.

No Campo Grande, sempre às 16 horas, serão apresentados os espetáculos "A Maré do Amor Sem Fim", do grupo Nariz de Cogumelo, e "Tenista Monociclista", da Cia. de Circo Pachamama - SP, no dia 2.

Já no dia 3, será a vez do Mago Mustafá, com Mauricio de Oliveira. Dia 9 serão apresentados os espetáculo "Tcharacutchara", com a Cia Pé na Terra, e "Mala Sem Alça", "Palhaço sem Calça", da Cia de Palhaço Orgânico Vale do Capão. No dia 10, Yoyo, com Sebastian Godoy, da Argentina

Cortejo

No dia 6, acontece um cortejo de palhaços e artistas de rua com apresentações da Cia de Palhaço Orgânico e da Cia Virô de Atos Brincantes. Vai do Campo Grande à Praça da Piedade, a partir das 15 horas. O público está sendo convidado.

