Em homenagem às crianças, BTCA e Osba apresentam o espetáculo “Cria”

Em homenagem à infância e durante a semana do Dia das Crianças, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresentam o espetáculo “Cria” dentro do projeto “Voltando aos Palcos”, que marca o primeiro passo na retomada do uso dos palcos do Teatro Castro Alves (TCA). A transmissão ocorre ao vivo no canal de YouTube do TCA e na TVE Bahia na sexta-feira, 16, às 20h40.

“Cria” é uma palavra pequena que carrega uma mágica: além de ser verbo e sujeito, tem o poder de mudar o mundo. A rotina doméstica de duas mulheres parece monótona, mas a cena torna-se outra se um toque de cor e magia é adicionado. “Cria”, com criação e interpretação das dançarinas Dayana Brito e Mirela França, acompanhadas de quarteto de cordas da Osba, nasce – e cresce – para lembrar que a fantasia é a melhor companheira nos momentos difíceis. Dormindo ou acordadas, elas podem sonhar; em partes de nós, ainda estão vivas nossas crianças.

O BTCA ainda apresenta pílulas cênicas na abertura do programa do dia, performances independentes que investigam o entorno do palco, espaços inusitados e curiosos do Complexo do TCA. Desta vez, a bailarina Maria Ângela Tochilovsky faz o abre-alas.

