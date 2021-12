Em cartaz em outubro a peça Apartamento 171

A comédia Apartamento 171, dirigida por Duda Ribeiro e texto de Antonio Rocha Filho, será encenada no Teatro SESC Casa do Comercio, dias 5 e 6 de outubro às 20 horas. Os ingressos custam R$ 70, no sábado e R$ 60, domingo.

Fazem parte do elenco, Antonio Rocha Filho (Chico), Fernanda Pontes (Drica), Rômulo Estrela (Álvaro), Mateus Rocha (João Galhardo) e Amanda Richter (Jaci).

Sinopse - Um fajuto corretor de imóveis alugou para dois casais diferentes o mesmo apartamento. A situação se torna mais complicada quando nenhum dos quatro moradores quer abrir mão do imóvel. Um ator que fez sucesso quando criança, mas que ainda se acha famoso, uma estilista bem sucedida, uma advogada, e um jovem estressado que trabalha no mercado financeiro passam então a conviver sob mesmo teto. Mas o que eles não sabem é que a confusão ficará pior! Os moradores encontram uma mala valiosa que some sem deixar rastros e o dono do apartamento resolve aparecer.

