Elisa Lucinda apresenta solo no Domingo no TCA

A atriz Elisa Lucinda irá apresentar o espetáculo 'Parem de Falar Mal da Rotina', no Teatro Castro Alves. A peça contempla o Domingo no TCA e será realizada no dia 30 de junho, às 11h. A entrada custa R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia), e é vendida apenas no dia do evento, a partir das 9h.

'Parem de Falar Mal da Rotina' é um compilado de histórias vividas e ouvidas por Elisa, além de poemas retirados dos seus livros 'O Semelhante (1995), 'Euteamo e suas estreias' (1999) e 'A fúria da beleza' (2006). Ao todo são expostos 56 personagens, através dos quais a cantora faz 2h30 elogios à rotina, estimulando o público a observar de fora. A plateia é convidada a ver que a rotina é uma ideia fictícia, e que os sujeitos possuem o poder da mudança, como protagonistas das suas próprias vidas.

