'Elis - A Musical' fez homenagem ao cantor

Uma das últimas grandes emoções vividas por Jair Rodrigues aconteceu na noite de 15 de março deste ano, quando estreou em São Paulo, no Teatro Alfa, "Elis - A Musical", espetáculo que narra a vida e a carreira da grande cantora. Ele foi um dos convidados especiais daquela noite, mas não esperava por uma surpresa.

Em um determinado momento da história, quando é mostrada o nascimento da parceria entre Elis e Jair no programa O Fino da Bossa, da TV Record, a peça foi interrompida para que público e atores aplaudissem o cantor, que estava na plateia e foi iluminado por um facho de luz.

Terminada a apresentação, dirigida por Dennis Carvalho (que participou da criação da homenagem), Jair rumou para os camarins, onde conheceu os artistas. "Você sou eu em 1965?", brincou ele com o ator que o representa, Ícaro Silva. O cantor também abraçou carinhosamente Laila Garin, que já coleciona prêmios pela sua atuação como Elis Regina - ganhou como atriz na versão carioca do Shell, dedicado aos melhores do teatro.

Nesta quinta-feira, 08, com a divulgação da notícia da morte de Jair, os atores, emocionados, prestarem homenagem ao cantor nas redes sociais. Laila postou em sua página no Facebook: "Vai lindo, Jair. Parece que você é imortal, não fica velho, não morre nunca, nunca fica triste". Ela também reproduziu o áudio do encontro com o cantor, na rádio Jovem Pan, quando cantaram juntos.

"Só mesmo os iluminados alcançam a imortalidade em vida", observou Ícaro Silva. "Jair passou a maior parte de seus dias vivendo daquilo que nos faz melhores; arte e alegria. Seu sorriso e sua música o alçaram à qualidade de ícone há muito tempo e não poderia ser diferente; eu o conheci pessoalmente há pouco mais de dois meses e sua vitalidade me deixou impressionado, assim como seu carisma e a espontaneidade de seus gestos." E completou: "A cada dia no teatro, cantando e dançando "a sua imagem", fica evidente para mim o poder transformador que Jair teve e terá, eternamente, sobre seu público".

Elenco e produção de Elis - A Musical pretendiam fazer uma nova homenagem ao cantor na apresentação da noite de ontem. Decidiram, no entanto, manter em segredo o que seria encenado.

Também o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, anunciou, em nota divulgada à imprensa, que, na edição deste ano, a Virada Cultural, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio, prestará uma homenagem ao artista. Ele não definiu ainda como isso acontecerá.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

