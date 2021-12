Eduardo Sterblitch estreia stand up no TCA em janeiro

O humorista Eduardo Sterblitch vem a Salvador para estrear o stand up "Talkshow". A apresentação será domingo, 22 de janeiro, às 20h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 100 e estão à venda nas bilheterias do teatro, nos postos do SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Assim como é de lugar-comum nesses programas, também terá uma “super banda”, formada tão somente por Eduardo Capello e convidados especiais, guardados a sete chaves. O público baiano será convocado a ajudar na montagem com pedidos, sugestões, dicas e informações, antecipadamente, através da internet.

Depois de quase dez anos no Pânico na Band com personagens polêmicos e emblemáticos como Prateado, O Poderoso e Africano, o humorista fez sua estreia na TV Globo no Adnight, como convidado do amigo Marcelo Adnet e já está escalado para a próxima temporada do semanal Amor & Sexo.

