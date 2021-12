Duas companhias se unem para leitura de Antígona

As companhias de teatro AR 18, de Aninha Franco e Rita Assemany, e BR 116, de Bete Coelho e Ricardo Bittencourt, se uniram com um mesmo desejo: montar Antígona, texto clássico de Sófocles, porém atualizado.

O público baiano vai aguardar até 2014 para conferir a montagem, que terá texto inédito de Aninha Franco, mas já pode conferir a leitura dramática Antígona, da dramaturga baiana.

A leitura, o primeiro trabalho ou movimento das Cias, terá os atores Bete Coelho (no papel de Antígona), Ricardo Bittencourt (Creonte) e Rita Assemany (Coro e outros personagens, a exemplo de Ismênia). Acontece desta quarta, 25, até sábado, 28, às 19h30, e domingo, 29, às 18 horas, no Anexo do Theatro XVIII, Pelourinho.

Prévia

"Usei apenas o roteiro de Antígona, mas o texto, que aborda o poder, é completamente novo e atualizado. Esta leitura é uma prévia do que vamos montar em 2014", afirma Aninha Franco, que preparou o texto em apenas dez dias.

"É um prazer trabalhar com estes atores que têm uma profunda relação com o texto, com a palavra. Que sabe as intenções de cada fala, do sentido expresso no texto", afirma.

Aninha lembra que o texto de Sófocles já teve várias releituras, citando Jean Cocteau, na Primeira Guerra Mundial (1914-1919), e Jean Anouilh e Bertold Brecht, durante a Segunda Guerra (1939-1945).

A Antigona de Aninha Franco faz referência a Hitler e Mussolini, bem como às ditaduras no Brasil e na Argentina, além dos desmandos palacianos . A recriação também cita Stálin (Bete Coelho já representou o ditador soviético no espetáculo Cartas de Amor para Stálin).

"Entre o verbo querer e o verbo poder não existe distância. Eu digo que o sol é a lua e milhares, em silêncio, concordam com isso. Em seguida eu lhes digo:- Tolos! O sol jamais será a lua! E todos, em silêncio, acatam minha censura. Não existe nada maior que a impressão de que se está sempre, invariavelmente, certo", afirma Creonte, em certo trecho do texto de Aninha.

Afinidade antiga

A atriz Bete Coelho salienta que "a admiração e afinidade com o Theatro XVIII é antiga. Tivemos encontros maravilhosos e Aninha construiu este texto que contrapõe poder e desejo". Bete diz que a direção da leitura é coletiva.

O ator Ricardo Bittencourt afirma que foi "uma coincidência de desejos" as duas companhias quererem montar Antígona e acrescenta que a Cia BR 116 quer sempre estabelecer parcerias. "Estamos felizes com a parceria com a AR 18, pois temos muita admiração por Rita Assemany e Aninha", diz.

A atriz Rita Assemany reforça que a leitura é o primeiro movimento das duas companhias, que pretendem desenvolver uma série de projetos na Bahia e em São Paulo.

"Terão outros movimentos até a montagem final Amor em Processo", destaca, afirmando que está muito contente em participar de um projeto que "apresenta um teatro que quer se comunicar com o público, que tem algo a dizer".

O videomaker Gabriel Fernandes registrará todo o processo e durante a leitura fará um trabalho de projeção ao vivo. No texto clássico, Antígona trava uma batalha com Creonte para enterrar seu irmão.

adblock ativo