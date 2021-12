Dramaturgos da vez

"Vejo uma transformação genuína na forma dramática, um alargamento do drama nos sentidos da vida social e íntima". A frase é do estudioso de dramaturgia e dramaturgo francês Jean-Pierre Sarrazac. O autor acredita que, ao contrário do que alguns teóricos preconizaram, o drama não morreu.

Para o pesquisador, mesmo que os espetáculos não se baseiem em uma peça teatral ou em uma forma dramática tradicional, o drama continua mais vivo do que nunca.

Os dramaturgos que atuam em Salvador parecem confirmar a vitalidade dos textos teatrais. A TARDE conversou com os cinco indicados ao Prêmio Braskem de Teatro 2016 (João Sanches, Daniel Arcades, Fernando Santana, Joice Aglae e Gildon Oliveira) para refletir sobre a cena local.

Cena forte

O dramaturgo João Sanches, o mais experiente e reconhecido dos cinco na área, que foi indicado pelo texto (e direção) de Egotrip, peça que flerta com o gênero cinematográfico road movie e brinca com a realidade e ficção, acredita que "a tradição da escrita dramatúrgica baiana é forte e isso não é de agora".

Nomes não faltam. Basta citar alguns, como Cleise Mendes, Claudio Simões, Cláudia Barral, Marcos Barbosa, Aninha Franco, Gil Vicente Tavares, Elísio Lopes, Paulo Henrique Alcântara, Débora Moreira, Cacilda Póvoas, entre outros, para perceber que há profissionais querendo escoar sua produção dramatúrgica.

Para Sanches, que ainda adolescente começou no teatro, "os dramaturgos, atualmente, procuram estabelecer estratégias de desvio (aquelas que se diferenciam das concepções formais mais tradicionais, ou canônicas) exercitando a autorreflexividade (texto que reflete sobre a própria narrativa)". Fala com propriedade, pois estudou 100 textos encenados no país para defender sua tese de doutourado.

Passeio

"Nós, dramaturgos, queremos expor nossos próprios discursos, nossos pontos de vistas sobre a realidade contemporânea", afirma Fernando Santana, que cita, entre outros, a grande influência, entre outros, de Nelson Rodrigues na sua obra dramatúrgica.

Feliz com a indicação de Sobre a Pele, espetáculo que reflete sobre memória e opressões psicológicas, nas categorias texto e direção (seu primeiro trabalho como encenador), lembra que bancou a peça, sem nenhum patrocínio.

Gildon Oliveira, indicado pelo texto infantojuvenil Avesso, livremente inspirado em Divertida Mente, animação vencedora do Oscar em 2015, defende o incentivo de publicação para que os autores teatrais sejam mais lidos.

Sensibilidade

O autor de 4 Cravos para Exu, entre outros, em 2010, foi um dos selecionados em concurso de Dramaturgia da Rede Globo e, depois, no concurso de roteirista de Agnaldo Silva. "O papel do dramaturgo é ter sensibilidade de perceber o tempo que vive e de se expor através da arte".

Daniel Arcades mostrou versatilidade. Este ano, em Rebola, o Autor, discutiu a necessidade de espaços para a comunidade LGBT e em Major Oliveira, drama psicológico, discutiu poder e velhice. Vale lembrar que o autor de Revelo e Cru escreveu Erê no ano passado para o Bando de Teatro Olodum.

Já Joice Aglae, que atua desde 2006 como dramaturga, conta que Mágico Mar. Lixo Sem Fim? foi a primeira dramaturgia que escreveu e deu para outro diretor (Rino Carvalho) dirigir. Reúne mágica, recursos clownescos e efeitos especiais para falar de preservação ambiental.

Divulgação

Joice Aglae Joice Aglae

Divulgação

Fernando Santana Fernando Santana

Andrea Magnoni | Divulgação

Daniel Arcades Daniel Arcades

Sora Maia | Divulgação

João Sanches João Sanches

German Guevara Gonzalez | Divulgação

Gildon Oliveira Gildon Oliveira

adblock ativo