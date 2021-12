Dramaturgo Matéi Visniec cumpre agenda em Salvador

Um dos nomes mais celebrados da dramaturgia europeia contemporânea, o romeno Matéi Visniec cumpre agenda cultural em Salvador, depois de participar de uma das mesas mais empolgantes da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica).



Visniec dividiu a atenção da plateia com o baiano Marcio Meirelles, que volta a recebê-lo no Teatro Vila Velha hoje e amanhã, às 20 horas, para a apresentação do espetáculo Porque Hécuba, montado a partir de texto do dramaturgo romeno.



As apresentações integram a programação do Fiac (Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia), que, ainda hoje, promove o lançamento da obra homônima. Visniec volta ao TVV terça e quarta para assistir a montagens de outras duas obras suas: O Último Godot, às 19h, e A Mulher como Campo de Batalha, às 20h30.



São oportunidades de conhecer o autor depois da memorável passagem por Cachoeira, durante a qual o dramaturgo compartilhou reflexões sobre a relação entre a escrita e a dramaturgia. "O teatro é minha vida, mas não quero subir no palco. Dar essas palavras é como dar minha alma ao diretor e aos atores. Confio plenamente neles", declarou.



A relação com a realidade política também foi tema das intervenções de Matéi Visniec: "Quando era um jovem escritor engajado na Romênia era fácil criticar o regime, porque o mal era visível. Nas grandes sociedades de consumo, o mal não é tão visível. É muito mais complicado ser um escritor engajado hoje do que na época de Stalin".

