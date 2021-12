Domingos Montagner traz peça Mistero Buffo a Salvador

Domingos Montagner vai apresentar em Salvador o espetáculo Mistero Buffo, sábado, 31, e domingo, 1º, às 20h, no Teatro Módulo, na Pituba. Além de Montagner, a peça ainda tem no elenco Fernando Sampaio e Fernando Paz.

Com duas indicações ao Prêmio Shell 2012 - Melhor Ator, para Domingos Montagner, e Melhor Direção para Neyde Veneziano - o espetáculo é uma comédia que traz quadros que representam histórias bíblicas recriadas pela visão popular, numa crítica a temas atuais como a exploração do culto às celebridades, as deturpações da fé e a ganância desmedida pelo dinheiro.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro.

