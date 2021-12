Domingos Montagner interpreta palhaço na peça Mistero Buffo

Quem acompanha o trabalho de Domingos Montagner na televisão pode apostar que a sua intimidade com as câmeras vem de longa data. No entanto, sua experiência nos palcos é muito maior. Este ano, ele comemora 16 anos da Companhia La Mínima, onde desenvolveu sua especialidade interpretando palhaços.

Neste sábado e domingo, 8 e 9, o ator apresenta, no Teatro Módulo, a peça Mistero Buffo, estrelada por ele e Fernando Sampaio, acompanhados pelo ator musical Fernando Paz. O texto é baseado na obra do escritor, dramaturgo e comediante italiano Dario Fo e a adaptação traz quatro episódios inspirados em jograis medievais.



"A gente sempre teve um grande fascínio pela obra dele. Quando completamos 15 anos de companhia, achamos que seria o momento para comprar o desafio", contou Domingos Montagner, em entrevista por telefone. Para ele, o maior desafio foi lidar com uma nova linguagem.



"Dario Fo tem uma linguagem muito específica que a gente ainda não tinha explorado. Esse formato de jogral, com um humor mais crítico e político, ainda faltava no nosso trabalho. Achamos fundamental trazer esse aspecto, até porque é uma das origens do palhaço", explicou, chamando a atenção para o fato de que trata-se de um espetáculo voltado para adultos, por trazer discussões profundas e intensas.



Entre os 20 monólogos da obra original, quatro foram selecionados por dialogarem mais com o publico brasileiro. "São histórias da vida de Jesus contadas de forma cômica e satírica", explica o ator, que interpreta vários personagens.



Ele ressaltou que o papel da diretora Neyde Veneziano foi fundamental na adaptação do texto. "Juntos, tentamos manter a essência da obra, mesclando-a com as características cômicas já marcantes na nossa forma de interpretação".



Outra característica da montagem é que os palhaços não usam maquiagem, figurino ou nariz vermelho. "A gente prefere manter a característica do palhaço através do humor e da capacidade de contar histórias, além do trabalho físico de corpo, com acrobacias" disse.



No domingo, às 16 horas, os atores da companhia vão realizar uma conferência gratuita discutindo as mais diversas possibilidades de adaptações dramatúrgicas do palhaço.

