Domingo no TCA traz espetáculo cômico a R$ 1

Para festejar o Mês do Teatro e do Circo, o projeto Domingo no TCA apresenta o premiado espetáculo Uma Vez, Nada Mais, neste domingo, às 11 horas, com ingresso a apenas R$ 1.



A peça, que traz no elenco as intérpretes Aícha Marques e Lulu Pugliese, se apropria da estética do cinema mudo para contar a história de duas mulheres: uma humilde costureira sonhadora que ama sem ser correspondida e a outra, sua cliente, uma glamourosa noiva prestes a casar.



A atriz Aícha Marques, que na estreia da peça atuava com a intérprete Maria Menezes, afirmou que, com exceção da entrada de Lulu Pugliese, que substituiu Maria, nada mudou na montagem, que tem direção de Hebe Alves.



Já Lulu Pugliese, que é integrante do Tran Chan, coreógrafa da Companhia Novos Novos e professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, informa que o espetáculo no TCA ganhará projeções de vídeos, o que permitirá ao público visualizar melhor o trabalho das atrizes, que não falam em cena.



Movimento decupado



Pugliese conta que, apesar da longa experiência como bailarina e coreógrafa, "foi um desafio e um presente substituir Maria Menezes".



"Quando assisti a este espetáculo, fiquei apaixonada com a questão do movimento, minucioso e decupado. Depois, já trabalhando como intérprete, tive ideia da dificuldade deste trabalho, que traz a estética do cinema mudo. Na verdade, eu fui muito corajosa, pois é outra lógica de movimentação, diferente da dança", frisa.



Lulu diz que, depois de um ano no espetáculo, agora se sente mais confortável, mais segura e consegue se apropriar totalmente da personagem, o que, aliás, tem lhe rendido elogios.



Festival de Curitiba



A comédia romântica Uma Vez, Nada Mais, premiada como Melhor Espetáculo pelo Prêmio Braskem de Teatro e na categoria de Melhor Atriz (pela atuação de Aícha Marques), participa no final do mês do Festival de Teatro de Curitiba, dentro da mostra Fringe.



Em abril, a montagem será apresentada em Feira de Santana, dando oportunidade aos feirenses de assistir ao espetáculo, que também foi contemplado pelo Prêmio Funarte Edital Myriam Muniz de Teatro 2010.



A comédia, vale lembrar, já circulou por oito capitais brasileiras: Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Aracaju, além de Vitória do Espírito Santo.



Pesquisa cênica



Resultado de anos de pesquisa e investigação do movimento e da linguagem do cinema mudo, Uma Vez, Nada Mais é fruto da parceria de Hebe Alves, diretora, com as intérpretes Aícha Marques e Maria Menezes.



Na trama, a era de ouro do rádio e as fotonovelas não ficam de fora da peça, que tem duração de 55 minutos.



O projeto Domingo no TCA tem como objetivo proporcionar à população baiana amplo acesso a espetáculos de qualidade, com preço de R$ 1.



O sistema diferenciado de venda de ingressos, através do acesso ao teatro após a compra do ingresso, também visa inibir a ação dos cambistas.



Iniciativa



A iniciativa do projeto, inaugurado em 2007, contabiliza até hoje mais de 50 apresentações e tem agradado ao público. A próxima edição acontece dia 30, com BaileConcerto da Osba





