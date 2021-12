Domingo no TCA tem Amigas, Pero no Mucho

No dia 29 deste mês, às 11 horas, o projeto Domingo no TCA, do Teatro Castro Alves, recebe o espetáculo Amigas, Pero No Mucho. A peça tem direção de José Possi Neto e será apresentada na sala principal do TCA.

Como é praxe no projeto, o ingresso custa R$ 1, e as vendas começam às nove horas do dia do evento, com acesso imediato do público ao teatro. Na comédia, quatro amigas de 35 a 55 anos destilam veneno, ao mesmo tempo em que expõem suas fragilidades.

