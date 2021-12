Domingo no TCA recebe espetáculo teatral 'De um Tudo'

O projeto Domingo no TCA recebe no domingo, 17, o espetáculo teatral "De um Tudo". A apresentação acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves, às 11h, com ingressos a preços populares: R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

Esta será a última edição do projeto este ano. A venda de ingressos acontece somente no dia da apresentação, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

Sobre o espetáculo

Com direção de Fernando Guerreiro, “De Um Tudo” discute a baianidade para além dos rótulos e propõe uma reflexão sobre a linguagem e os costumes do baiano. A montagem mergulha na identidade baiana com humor e uma reflexão sobre as heranças e costumes do povo.

As músicas inéditas, assinadas pelo cantor e compositor Gerônimo Santana, conduzem as histórias e conflitos vividos pelos personagens ao longo de toda a apresentação.

A direção musical é assinada por Yacoce Simões, que também é responsável pelos arranjos e pela execução das músicas durante todo o espetáculo.

O elenco é formado pela cantora Ana Mametto - em sua estreia como atriz -, Alexandre Moreira, Denise Correia, Diogo Lopes Filho, José Carlos Júnior e o cantor e compositor Gerônimo Santana.

adblock ativo