Djalma Thürler traz de volta ao Gamboa Nova dois espetáculos

A tarefa mais difícil de Djalma Thürler tem a ver com uma viagem diária a Madre de Deus. Mas a questão não é o trânsito nem a distância de pouco mais de 60 quilômetros da capital. O desafio mesmo ele enfrenta lá, entre as oito da manhã e as duas da tarde, período em que cumpre expediente como secretário de Cultura do município.

Em abril, faz um ano que ele desempenha este papel. É um tempo razoável para conhecer de perto a engrenagem da gestão pública, mas não o suficiente para se sentir tão em casa quanto na universidade ou no teatro.

Só que isso, pra ele, é algo positivo. "É claro que é onde eu me sinto menos à vontade. Mas é justamente por isso que me dá mais tesão. A gestão, no momento, é a proposta mais desafiadora", revela Thürler, que este ano completa duas décadas de atuação como diretor teatral.

Teatro de repertório

Para comemorar, ele se prepara para dirigir A Noiva do Condutor, opereta de Noel Rosa, que tem estreia marcada para 9 de setembro, no Rio de Janeiro. No elenco estão Laila Garin e Tuca Andrada.

Antes, traz de volta a Salvador dois espetáculos do Ateliê Voador, companhia que trouxe na bagagem quando veio de mala e cuia da Cidade Maravilhosa, em 2009. O Teatro Gamboa Nova recebe O Diário de Genet amanhã e nos dias 11 e 12. Coral: Uma Etono(cena)grafia começa a temporada no dia 18 e segue até 26.

Essas duas peças se destacam em uma coletânea de oito montagens que começou com O Lustre, ainda em 2002. "Era uma resposta à glamourização da profissão de ator", lembra o diretor artístico.

Mais do que no Rio, foi na Bahia que a companhia ganhou corpo. "No Rio era muito mais difícil. Lá, os grandes atores são muito inacessíveis. Aqui você consegue encontrar um grande ator, convidar para tomar um chope, trabalhar com ele", compara.

"Aqui a gente tem se consolidado como teatro de grupo. Isso é muito importante porque revela um amadurecimento do trabalho, da linguagem. A gente se pretende uma companhia de repertório, por isso todas as nossas peças estão sempre ativas", avalia.

Esse reconhecimento levou a companhia a alçar uma carreira internacional com O Diário de Genet, que acaba de voltar de uma temporada no Chile. Argentina, Colômbia e Cuba são as próximas paradas.

Política

O segredo para a aceitação, acredita Thürler, está na força do discurso. "Utilizo o discurso político de Jean Genet para falar de racismo, homofobia, misoginia. São temas que reverberam muito nos países da América Latina", observa o diretor.

Mas o fato é que com o grupo aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ele: foi Salvador que se tornou seu lugar. Ele lembra como tudo aconteceu. "Queria chegar aos 40 anos com um pouquinho mais de qualidade de vida. Mas eu ainda não sabia para onde ir, só sabia que a cidade tinha quer ser grande e ter mar".

Pois já aos 35 ele deixou sua cidade para integrar o recém-criado Ihac (Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos), da Universidade Federal da Bahia. Era o momento de dar continuidade à sua primeira vocação, a de professor.

"Tenho 20 anos de teatro, mas sou professor há 23", ressalta Djalma Thürler, que teve formação inicial em pedagogia e letras. Atualmente, o trabalho nas áreas dos estudos pós-coloniais, estudos queer e subalternidades vem colaborando para um protagonismo do pesquisador nos debates em torno das questões de gênero e direitos humanos na cena baiana.

Borrando fronteiras

Como os limites da academia estão cada vez mais flexíveis, lá está Djalma Thürler também no lugar de gestor público, ousando propor novos caminhos para um município de pouco mais de 19 mil habitantes.

Entre suas iniciativas, está o lançamento do primeiro edital público para as áreas de cultura e arte fora da capital. "Quero borrar um pouco as fronteiras da cultura de massa. Minha função é oferecer às pessoas espaços de cultura onde elas possam diversificar olhares".

