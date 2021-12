Diretores baianos homenageiam William Shakespeare

Hoje, dia 23 de abril, o mundo relembra os 400 anos de morte de um dos maiores dramaturgos de todos os tempos: William Shakespeare. O bardo inglês (1564-1616), que, coincidentemente, nasceu nesta mesma data, será alvo de produções, concertos e exposições, principalmente na Inglaterra, durante todo o ano de 2016.

Em Salvador, dois grandes diretores baianos, Harildo Déda e Márcio Meirelles, que somam quase um século de carreira dedicada às artes cênicas, fizeram mais ou menos o mesmo questionamento: "O que Shakespeare pode nos dizer nesta realidade atual?"

O resultado desta reflexão se traduzirá (em uma nova coincidência) em duas montagens da peça Romeu e Julieta, clássico daquele que é considerado o dramaturgo mais influente do mundo, autor de 38 peças (entre tragédias, farsas e comédias) e 154 sonetos, além de diversas poesias.

Política

A peça trágica Romeu e Julieta, escrita entre 1591 e 1595, que narra o romance entre dois jovens de famílias rivais, os Montecchio e os Capuleto, é tida como uma das mais emblemáticas e belas histórias de amor.

Mas não é só isto: reflete a situação social e política de um período, retratando a força do rei (na peça, representada pelo personagem Príncipe) na época Tudor.

"A peça trata da violência entre duas famílias rivais. É uma peça que fala muito do momento político que estamos vivendo, marcado por polarização, intolerância, brigas por opiniões divergentes e rivalidades", afirma o diretor, ator e professor aposentado da Ufba Harildo Déda, mais de 50 anos de carreira.

Harildo informa que a sua versão de Romeu e Julieta, que tem estreia prevista para junho, mostrará a tensão racial entre brancos e negros, o embate entre centro e periferia, entre outras polarizações. Um dos ritmos tradicionais dos guetos (ele não diz qual) também estará presente na encenação, que é uma produção da Cia de Teatro da Ufba e contará com atores iniciantes da Escola de Teatro e profissionais.

Várias camadas

"Shakespeare é um autor político. O teatro dele é político e a leitura de Romeu e Julieta parte de um lugar de um teatro político, que insere essa fábula na situação atual do Brasil", destaca Márcio Meirelles, diretor, cenógrafo, dramaturgo e figurinista, que contabiliza 44 anos de carreira.

Márcio, junto com os intérpretes da Universidade Livre do Teatro Vila Velha, quer investigar os diferentes níveis de leitura, as diferentes camadas do texto. "Montar Romeu e Julieta é passear pelas narrativas política, econômica, erótica, poética, simbólica, entre outras", frisa o diretor.

Márcio acrescenta que a versão final, que focará a guerra em uma cidade dividida, será montada em dezembro (sim, porque o encenador trabalha com experimentos. No experimento 1, que aconteceu este mês, ele trabalhou com os sonetos de Shakespeare para introduzir os atores na poética do autor inglês. Já o experimento 2, que acontece deste mês até o início de junho, investigará as diversas leituras).

Atores e equipes

Os dois vão trabalhar com profissionais de peso. Na equipe de Harildo, além da veterana atriz Sônia Robatto, com o papel da ama, e o premiado Bira Freitas, como o frade, Harildo contará com cenografia de Eduardo Tudella, referência na área. Fernando Santana fará Romeu e a jovem Valma França, Julieta.

Já Meirelles, que participa do Fórum Nacional de Shakaespeare em São Paulo, contará com Marcelo Jardim (canto), Marcelo Galvão (corpo e dança), Ridson Reis (percussão) e Anita Bueno (yoga). Os atores protagonistas ainda não estão definidos.

Meirelles diz que o discurso político de Shakespeare trata de uma cidade dividida, "de um estado em desordem", e que a simbologia feminista da peça não será esquecida. Já Harildo Déda afirma que Shakespeare continua atual.

