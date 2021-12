Diretora questiona o poder na Bahia em "O Castelo da Torre"

A atriz, diretora, dramaturga e professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Meran Vargens, 34 anos de carreira artística, é uma referência baiana na área de expressão vocal no teatro e na pesquisa que relaciona o ator com o trabalho de contação de histórias.

A peça "Qualquer Coisa a Gente Inventa", que esteve em cartaz no Brasil, Portugal e Espanha - e tem previsão de voltar ainda este ano, em nova temporada -, é emblemática no trabalho de Meran: consiste em uma sessão de histórias inventadas na hora, com estratégias de narrativas cênicas e ampla participação do público.

Não é um trabalho fácil para o ator e demonstra, também, o lado inquieto da atriz, uma das pioneiras no país no trabalho de pesquisa de improvisação teatral e que vem se desafiando sempre. "A pesquisa se dá no trabalho comigo mesmo. O foco é eu no mundo e o mundo em mim", diz.

Convite

Mas o desafio da vez é a direção do espetáculo "O Castelo da Torre", novo trabalho do grupo Vilavox, que tem previsão para estrear em agosto.



"Fiquei muito contente com o convite do Vilavox, que acompanha meus trabalhos que têm foco nos processos colaborativos", afirma a intérprete e pesquisadora.

É bom lembrar que o grupo Vilavox, criado em 2001, que também se dedica à pesquisa vocal, vem explorando elementos da musicalidade e do canto, o que poderá resultar em uma feliz união.



Até porque, segundo Meran, desde 1998 ela vem se dedicando a estudar a história do Brasil e da Bahia e o Vilavox, neste novo trabalho, tem como maior referência bibliográfica o livro "O Feudo - A Casa da Torre de Garcia D'ávila: da ConquiDiretora questiona o poder na Bahia em "O Castelo da Torre"sta dos Sertões à independência do Brasil", de Luis Alberto Moniz Bandeira.

História

A montagem, que versará sobre o poder na história da Bahia, terá orientação dramatúrgica de Marcio Marciano, da Cia Latão (São Paulo).

"Penso que só vale a pena mexer no passado se for para redimensionar nosso presente", afirma a atriz, animada com o novo projeto, que não será feito em espaço teatral convencional. "É o que posso adiantar no momento", diz.

Entre outros trabalhos, Meran Vargens montou "Viva o Povo Brasileiro", de João Ubaldo Ribeiro, que refletiu sobre o país e questionou o que é ser brasileiro na contemporaneidade, além de a trilogia baiana: "A Cidade Real", "A Cidade Fantástica" e "A Cidade Expressa", três leituras diferenciadas sobre a capital baiana.



"Viva o Povo Brasileiro" foi um grande desafio para Meran, não só pela afirmação de um método de trabalho, como pela complexidade da obra de Ubaldo. "Foi um trabalho braçal", confidencia.

O trabalho teatral da artista, que tem doutorado em Artes Cênicas pela Ufba e Pós-doutorado pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, também está ligado à memória.

Um exemplo é "Amnésis - Uma Busca Intencional Pela Lembrança", processo colaborativo com os atores do grupo Toca Teatro, a partir da coleta de histórias de vida em espaços urbanos de Salvador.

Solo

Meran, aliás, recebeu o Prêmio Braskem de Teatro 2001 (na época, Copene) na categoria de melhor atriz com o belo espetáculo "Extraordinárias Maneiras de Amar".

A montagem, inspirada livremente no livro "Contos de Eva Luna", de Isabel Allende, levou ao palco também memórias de vida da atriz. Neste solo, que celebrou os 20 anos de carreira, ela assinou o texto, dirigiu e interpretou diferentes personagens.

"Até hoje sinto um encantamento muito grande pelo teatro", afirma a atriz, que traz no currículo, entre outras, "A Hora da Estrela", com a Cia Os Bobos da Corte.

