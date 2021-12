Diretor João Falcão estreia novo espetáculo em Salvador no mês de janeiro

Depois da temporada de 'Sonho de uma Noite de Verão na Bahia', o diretor João Falcão estreia em Salvador a peça 'Que Deus Sou Eu'. O espetáculo, que conta o encontro entre os amigos Arjuna e Krishna, entra em cartaz no dia 11 de janeiro, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Em uma curta temporada, a peça terá quatro apresentações, aos sábados, até 1º de fevereiro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet, e custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

O texto, livremente inspirado no livro 'Bhagavad Gita', é interpretado pelos atores da nova geração Daniel Farias (Arjuna) e Leandro Villa (Krishna). 'Que Deus Sou Eu' aborda o autoconhecimento, dilema moral e o medo de seguir em frente devido às incertezas impostas pela vida.

