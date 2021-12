Diário do Farol volta em curta temporada

A espetáculo Diário do Farol, baseado na obra do escritor João Ubaldo Ribeiro, volta a cartaz em Salvador nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro, às 20h, no Cine Teatro Solar Boa Vista.

Diário do Farol mostra a historia de uma mente trasngressora e amoral, que ilustra muitas psicopatias e a sede pelo poder nos enlaces humanos. Com os atores Amarílio Sales, Daniel Becker, Nayara Homem e Tatiane Carcanholo, a peça tem a direção de Fernanda Paquelet.

adblock ativo