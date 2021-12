"Diário do Farol' realiza últimas apresentações em Salvador

O espetáculo 'Diário do Farol - onde as palavras se revelam inadequadas' continua em cartaz no Teatro Solar Boa Vista, em Salvador. A montagem pode ser vista nos dias 12 e 13 de setembro, às 20h. O ingresso custa R$4 (Inteira).



'Diário do farol é Baseado no romance de João Ubaldo Ribeiro e conta a história de uma mente trasngressora e amoral, que ilustra muitas psicopatias e a sede pelo poder nos enlaces humanos. Na história, um homem de 60 anos, autoexilado numa ilha deserta, resolve construir um farol.



Ele é filho de um fazendeiro, e relata uma infância de surras e humilhações. A partir da morte da mãe, o pai a mata para se casar com a cunhada, ele passa a ouvir a voz materna sussurrando-lhe vingança. Enviado ao seminário, o personagem, que não revela seu nome, passa a criar intrigas e prestar favores sexuais para sobreviver no ambiente permeado de corrupção e, assim, alcançar seus objetivos.



A peça integrou o Festival Internacional de Artes Cênicas e Festival Latino Americano de Teatro 2011, teve duas temporadas de sucesso e a indicação do protagonista, Amarílio Sales, ao prêmio Braskem de Teatro.

adblock ativo