Desabafos que trazem à tona histórias de grande humanidade

O espetáculo Também Queria te Dizer - Cartas Masculinas, o primeiro monólogo da carreira do ator Emilio Orciollo Neto, em 23 anos de carreira, inicia turnê em Salvador, após temporada no Rio de Janeiro. O solo de 55 minutos, direção de Victor Garcia Peralta, será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas.

A montagem apresenta a compilação de cartas extraídas do livro Tudo Que Eu Queria Te Dizer, da escritora gaúcha Martha Medeiros, que teve mais de 100 mil cópias vendidas.O ator revelou por telefone, do Rio de Janeiro, que o espetáculo conta a história de um artista plástico que faz uma instalação utilizando cartas e se permite viver a vida de remetentes.“

"São seis histórias, seis depoimentos de seis homens diferentes. É uma peça que causa muita emoção no espectador"”, afirma o intérprete, que acrescenta que o solo centra o foco no trabalho do ator.

Relatos

Entre as cartas, não falta a do personagem, o artista plástico, que recebe uma crítica ruim e responde ao seu marchand. ”"É uma resposta à pseudointelectualidade. Independente de qualquer avaliação, o artista tem que continuar a fazer seu trabalho'”, acrescenta.

"“Outra carta que integra o espetáculo é a de um administrador que, em determinado momento, escreve ao seu chefe afirmando que não quer mais compactuar com as situações de corrupção”", revela.

Histórias de traição também estão presentes nas cartas. "“Em uma delas um irmão flagra o outro irmão o traindo com sua mulher. Ele acaba enlouquecendo com esta situação. É colocado no hospício e escreve ao irmão falando de toda a sua dor”", diz o ator.

Culpa e perdão

O sentimento de culpa e desejo de perdão também estão presentes nas missivas. “Em uma delas, um garoto sai com um amigo e, após um acidente, este acaba morrendo. Ele, então, escreve uma carta à mãe do garoto falecido”, acrescenta o intérprete, que, entre outras produções, trabalhou na novela Gabriela, da Rede Globo.

adblock ativo