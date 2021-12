"Delírios Refletidos" ganha nova temporada em Salvador

O espetáculo circense Delírios Refletidos ganhou mais uma temporada em Salvador. Desta vez, no Centro Cultural Plataforma, nos dias 2, 3 e 4 de maio, de sexta-feira a domingo.

A cênica que mistura elementos do circo, do teatro e da dança, é inspirada na obra "O Espelho", de Guimarães Rosa, e brinca com a ilusão e a realidade, mostrando que estas podem se confundir quando a imaginação extrapola as fronteiras do possível.

No elenco estão Bia Simões e Luana Serrat, fundadoras do grupo circense Fulanas Cia de Circo, que dão vida a duas mulheres que despertam um encontro lúdico com a luz e a sombra de si mesmas ao perceberem suas imagens refletidas no espelho.

Promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), a montagem custa R$ 4 (inteira), com sessões na sexta-feira, às 15h e 20h, às 17h e 20h, no sábado, e domingo às 17h.

adblock ativo