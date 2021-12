'De Um Tudo— Recital Cômico-Musical de Baianês' estreia nesta quarta

Discutir criticamente e com muito humor os mitos baianos, repensar a baianidade para além dos estereótipos e propor uma reflexão sobre a linguagem e os costumes da Ba hia. Esta é a proposta do Recital Cômico-Musical de Baianês.

A montagem, que marca o retorno de Fernando Guerreiro aos palcos como encenador após quatro anos como gestor (atualmente ocupa o cargo de presidente da Fundação Gregório de Mattos), estreia nesta quarta, 10, às 20 horas, na Caixa Cultural Salvador. É inspirada no livro Dicionário de Baianês, do autor Nivaldo Lariú.

“Meu maior desafio neste processo foi o de ligar de novo a chave da criação, ainda que estivesse trabalhando com cultura”, afirma Fernando Guerreiro. Ele acrescenta que a montagem é ambientada em uma festa de largo, com direito a barraca “de antigamente com banquinhos de madeira”. (Euro Pires assina todo o cenário e figurino).

Mesa de bar

Neste contexto, os personagens cantam e discutem rótulos ligados à identidade baiana, em uma animada mesa. “Entre os mitos que são abordados no recital, a propalada preguiça baiana, a festejada multirreligiosidade e a questionada democracia racial. Crendices, a figura da mulher e do gay, além de superstições também entram nas discussões do rol de amigos/personagens”, frisa o diretor.

Guerreiro, que comemora 40 anos de teatro este ano, diz que o recital é uma grande brincadeira. O espetáculo integra calendário comemorativo do quarentenário de trajetória do diretor, que fará novo espetáculo no segundo semestre deste ano, desta vez subindo ao palco.

Descobridor de talentos

O diretor, reconhecido pelo talento, versatilidade e faro para descobridor de novos talentos (lançou, entre outros, Wagner Moura, Vladimir Brichta, Renato Piaba e Daniel Boaventura), desta vez traz dois cantores como intérpretes ao palco: Ana Mametto e Gerônimo Santana. O músico Yacoce Simões atua e assina a direção musical.

Além dos cantores e músico, integram o elenco intérpretes que são atuantes na cena teatral local como Alexandre Moreira, Denise Correia, Diogo Lopes Filho e José Carlos Júnior, este último com papel escrito exclusivamente para ele.

O encenador diz que o processo foi bastante prazeroso, não economizando adjetivos a Gerônimo. “Ele sabe tudo da Bahia, dos bastidores da cidade e é um monstro em composição. Bastava pedir um tema que no outro dia fazia”.

Ainda de acordo com o diretor, os textos foram escritos à proporção que iam sendo montados. (A dramaturgia, em quatro mãos é de Alan Miranda e Daniel Arcardes, que recentemente levou Prêmio Braskem na categoria texto).

Canções inéditas

O espetáculo ganhou dez composições inéditas assinadas pelo cantor Gerônimo, que diz que esta é a sua segunda experiência como ator. Situações do cotidiano são mostradas em meio a uma profusão de ritmos como arrocha, axé, bolero, rap, samba-reggae, rock, entre outros.

“Guerreiro é inquieto, perfeccionista, exigente com ele e com todos, mas o processo foi estimulante. Meu personagem é um compositor bonachão que também vive da agiotagem”, entrega.

O recital tem patrocínio da Caixa, através do edital de montagem, e Governo Federal (em torno de R$ 140 mil). O estacionamento no local é gratuito. A iluminação é de Fernanda Mascarenhas e a coreografia,Rita Brandi. A classificação é de 16 anos.

De Um Tudo - Recital Cômico-Musical de Baianês / Qua, as 20h / Até o dia 31 / sessão extra: 30 de maio, terça-feira) / Caixa Cultural Salvador/ (3421-4200/ Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador / R$ 10 e R$ 5

adblock ativo