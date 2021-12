Da Ponta da Língua à Ponta do Pé comemora 10 anos em cartaz

O musical Da Ponta da Língua à Ponta do Pé comemora dez anos repleto de novidades. Além de novos figurinos, adereços, cenário e músicas, a montagem circulará, até o dia 25 de maio, por quatro cidades baianas: Salvador, Camaçari, Alagoinhas e Santo Amaro.

A coreógrafa Cristina Castro, que assina a direção do espetáculo, afirma que o projeto, que visa a formação de plateia, prevê 20 apresentações nestas cidades com público alvo de 6.500 jovens.



E mais: amanhã o público de Salvador poderá conferir duas sessões abertas do espetáculo, às 10 e 15 horas, no Teatro Vila Velha. A entrada é gratuita, mediante distribuição de senhas.



Mundo da dança



"Continuamos investindo neste espetáculo porque queremos levar ao público jovem uma introdução ao conhecimento sobre a dança. A montagem proporciona um divertido passeio por este universo, desde o tempo do homem primitivo até os nossos dias", diz.



A montagem conta a história do adolescente Zé, um estudante que adora andar de skate e que, depois de se apaixonar pela bailarina Isadora, resolve desvendar o mundo da dança para se aproximar da garota.



Festival do Teatro



Cristina Castro informa que Da Pontada Língua à Ponta do Pé participa, no dia 23 de maio, do Festival do Teatro Brasileiro, em Campo Grande, MS.

Além de assinar a direção, Cristina Castro também trabalhou no texto, juntamente com João Sanches, a partir da pesquisa histórica de Lúcia Matos. O elenco é composto pelos bailarinos Sérgio Diaz, Leandro de Oliveira, Bárbara Barbará, Janahina Santos, Lucas Valentim, Mariana Gottschalk e Ricardo Fagundes.



As novas músicas foram feitas das por Jarbas Bittencourt, que assina a direção musical do projeto baiano.



O musical conta ainda com figurino e adereços de Luiz Santana, cenário de Rodrigo Frota, além de desenho de luz de Fábio Espírito Santo.



O espetáculo tem o reconhecimento internacional da Unesco, tendo sido chancelado pela IFPC/Unesco - The International Fund for the Promotion of Culture. Já foi visto por cerca de 80 mil espectadores desde a sua estreia em 2004, passando por vários estados.

adblock ativo