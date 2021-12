Cyria Coentro apresenta espetáculo "Love" em Salvador

A atriz Cyria Coentro faz curta temporada do monólogo "Love" em Salvador. O espetáculo, que recebeu o Prêmio Braskem de Teatro de Melhor Atriz 2014, acontece no dia 5 de agosto, às 20h, no Teatro Módulo, onde fica em cartaz até 9 de setembro, sempre às sextas-feiras.

Cyria recentemente viveu a personagem Piedade, matriarca da família Dos Anjos na primeira fase da novela "Velho Chico", da Rede Globo.

Com direção e roteiro de Jackson Costa e da atriz, cantora e poetisa Elisa Lucinda e de Cyria Coentro, o espetáculo, reúne textos e poemas de Castro Alves, Baudelaire, Clarice Lispector, Maiakovski, Manuel Bandeira, Adélia Prado, Mário Quintana, entre outros.

Sucesso de público e de crítica, "Love" também encantou artistas como Regina Duarte, Edgar Navarro e Paula Burlamaqui.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

