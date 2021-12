Curso livre de teatro segue com inscrições abertas

Começa nesta terça-feira, 19, o curso livre de teatro Todos ao Palco, ministrado pelo ator e diretor Manoel Lopes Pontes no Teatro Castro Alves. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 10 às 11h30 ou das 15h30 às 17h.

A mensalidade custa R$ 150 e as inscrições podem ser realizadas 15 minutos antes do início das aulas. "Nós trabalhamos com o objetivo do próprio aluno. Alguns querem se tornar atores profissionais, outros usam o teatro como terapia e há aqueles que fazem por recreação. Já perdi a conta do número de peças que produzimos, sempre ao final de cada curso", explica Manoel Lopes Pontes, que completa 56 anos de carreira teatral em 2013.

O curso tem duração de 11 meses e, ao final, os novos atores apresentam espetáculos profissionais na Sala do Coro do TCA. Em 2013, foram encenadas as peças "O Auto da Cumadicida", "Homens de Papel", "Antônio, meu Santo" e "Chapeuzinho Vermelho".

