Curso Livre de Teatro da Ufba encerra 30ª edição

Era o ano de 1985 e as luzes do Teatro Martim Gonçalves se acendiam para a apresentação do espetáculo A Décima Segunda Noite ou O Que Você Quiser, de William Shakespeare. Nesta ocasião, as cortinas se abriam para entregar à plateia intérpretes amadores em uma montagem profissional. Após dois anos do seu cancelamento, o Curso Livre voltava ao circuito cultural soteropolitano.

Desde então, o Curso Livre de Teatro da Ufba coleciona histórias, indicações e prêmios, como o Braskem de Teatro pela montagem da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, em 2004. Além de antigos alunos agora conhecidos nacionalmente, como Vladimir Brichta, Cyria Coentro e Maria Menezes. A 30ª edição será marcada pela apresentação do espetáculo Cruéis Aprendizes, desta quinta-feira, 10, a domingo, 13, no Teatro Martim Gonçalves.

História

Há 30 anos, na Escola de Teatro da Ufba, foi recuperado o projeto iniciado no Teatro Castro Alves, em 1978. A convite de Theodomiro Queiroz, diretor do teatro na época, Paulo Dourado, recém-formado em direção teatral, estruturou o curso que se manteve até 1983. Após cinco anos, o projeto foi extinto no TCA.

Com o objetivo de ensinar os alunos através de um processo prático, as aulas aconteciam no TCA, todas as noites, e eram conduzidas por três professores, que acompanhavam a turma durante todo o curso, e um diretor, que desenvolvia o espetáculo final. "No fim do curso, os alunos apresentavam um espetáculo que ficava em cartaz na cidade. Você aprendia a fazer teatro da única maneira possível: fazendo teatro", recorda Paulo.

Com a falta de uma graduação voltada à interpretação teatral no espaço universitário da época, juntamente com o peso da participação de diretores renomados no projeto, como Cleise Mendes, Lia Mara e Paulo Dourado, a procura pelo curso aumentava a cada ano. Segundo Paulo, houve seleção na qual 30 candidatos disputavam uma única vaga.

A atriz e diretora Meran Vargens, aluna em 1981, recorda a força do curso naquele período: "Nós estávamos no teatro mais importante da cidade, aprendendo com os professores mais competentes". Derivado da polêmica montagem de Paulo Dourado, baseada na peça de Alfred Jarry, Ubu Rei, ainda em 81, surge o primeiro grupo teatral originado no curso, chamado O Pessoal do Ubu, ativo até 1984.

"Os próprios professores da Escola de Teatro da Ufba, que participavam da coordenação pedagógica do Curso Livre, resolveram trazê-lo para a universidade", recorda Paulo Cunha, diretor e coordenador do projeto durante várias edições. O nome foi preservado, assim como a dinâmica de aulas e o perfil do curso.

Para todos

De acordo com Marta Saback, atual professora do curso e coordenadora de duas edições, o projeto foi reaberto para continuar atendendo a uma demanda local de quem não está na graduação, mas quer fazer teatro. "Nós, da Escola de Teatro, achamos que não deveríamos deixar morrer a possibilidade para que pessoas graduadas ou não pudessem exercer esse trabalho 'profissionalizante'", afirma.

"O espírito do Curso Livre permaneceu o mesmo. Havia um período de capacitação, de trabalho de iniciação, contando com aulas de improvisação, corpo, voz, texto e um período dedicado à montagem do espetáculo. Esse formato permaneceu," afirma Luiz Marfuz, diretor, dramaturgo e coordenador do Curso Livre em 1987.

O espaço serve como laboratório de experimentação e aperfeiçoamento, unindo atores com experiência teatral e pessoas que nunca pisaram em um palco. George Mascarenhas, aluno do Curso Livre em 1987, aponta a variedade de pessoas que faziam parte da sua turma. "Tinha gente com alguma experiência de grupo e outras pessoas sem experiência alguma, mas todo mundo passou pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, cada um no seu nível", afirma.

"Trabalhamos em um horário noturno, para atingir essa pessoa que trabalha ou estuda. Entramos com uma carga horária bem grande afim de prepará-los para subir ao palco ou entrar na graduação um pouco mais experientes." afirma Marta Saback.

Currículo dinâmico

Luisa Prosérpio, atriz e aluna do Curso Livre em 2002, diz que a dinâmica do curso a apresentou à seriedade da profissão. "Meu pai dizia 'isso não é um curso livre, é um curso escravo', porque eu perdia aniversário de família, final de semana, chegava em casa de madrugada… O Curso Livre foi muito importante para que eu entendesse que teatro é uma profissão e que precisa ter dedicação e principalmente compromisso", completa.

A estrutura curricular exige o comprometimento de profissionais, mas nem todos os alunos esperam essa cobrança. "As pessoas que estavam pela diversão acabaram saindo, era o que Paulo (Cunha) chamava de seleção natural", diz Luisa.

O Curso Livre de Teatro da Ufba, ao longo dos seus 30 anos, incentivou pessoas a entrarem na graduação e as preparou para uma carreira profissional. De lá saíram atores conhecidos nacionalmente, como Valdimir Brichta, Maria Menezes e Aldri Anunciação e professores que atuam na academia e no teatro soteropolitano, como Meran Vargens e George Mascarenhas. "O curso se destina a descoberta pessoal de uma vocação, a forma de amor de cada aluno para com o teatro," afirma Paulo Cunha.

Cruéis Aprendizes

A 30ª edição trouxe algumas mudanças estruturais. No lugar das aulas regulares, o Curso Livre contou com três módulos, nos quais aconteciam duas oficinas paralelamente. As aulas ocorreram de junho a dezembro e totalizaram 456 horas. "Cada bloco é trabalhado por dois professores e esses professores intensificam áreas de trabalho que vão ser necessárias para o ator, como voz, expressão corporal, dramaturgia e leitura de texto", explica Marta Saback.

A apresentação final, da peça Cruéis Aprendizes, é baseada na última oficina ministrada por Paulo Cunha e Marta Saback, voltada ao desempenho do ator. Chamada de exercício cênico pela equipe, a apresentação trabalha com textos da dramaturga baiana e professora da Escola de Teatro, Cleise Mendes e do diretor Paulo Cunha. O exercício conta com textos que surgem da experiência dos próprios atores na descoberta da profissão durante o curso.

"Esse espetáculo vai poder mostrar o que os alunos produziram durante o período dentro do curso, como uma síntese de aproveitamento de aprendizagem e de experiência", conclui George Mascarenhas, professor da oficina de mímica corporal dramática no Curso Livre neste ano.

Colaborou Beatriz Bulhões

