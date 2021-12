"Crimes Delicados" reflete, com humor, sobre a violência

Uma jovem da classe média, incentivada por notícias da mídia, resolve matar seus pais e convence o namorado a ajudá-la na ação torpe. Como não têm experiência, resolvem "treinar" matando animais e a empregada da família.

Quem espera uma tragédia, erra feio. Trata-se da comédia Crimes Delicados, que está em cartaz no Teatro Jorge Amado (Pituba), sempre aos sábados, às 20 horas, e domingos, às 19 horas.



O elenco traz atores reconhecidos da cena local por bons trabalhos: Rafael Medrado (Cafajestes/ Diário de Genet), Thaís Laila (La Ronde, As Aventuras o Maluco Beleza) e Patricia Rammos (Os Iks/ Sob todos os Olhares). A direção é de Marcus Alvisi (Dentro da Noite).

Dramaturgia



O ator Rafael Medrado informa que o texto, do mineiro José Antônio de Souza (Pássaro da Noite/ Cantos Peregrinos), enfoca a banalidade da criminalidade. "Ele faz uma crítica social desta banalização, da "moda" de crimes bárbaros" ou seja, da espetacularização da violência.



De acordo com o intérprete, seu personagem, Hugo, que é namorado de Lila (papel de Thaís Laila), em princípio recebe a proposta criminosa com reserva, mas depois aceita participar da empreitada.



"Eles saem de casa para matar a empregada Efigênia (papel de Patricia Rammos), mas ela sempre aparece em cena, o que deixa o público intrigado, já que o par criminoso sempre comenta que ela foi morta", entrega o ator.

Sobre sua personagem, Thaís Laila diz que "ela é a típica patricinha fútil, de classe média", acrescentando que depois da temporada em Salvador (estreou em março deste ano) a peça será apresentada em cidades do interior baiano e no Rio de Janeiro.

Mistério e non sense



A intérprete Patricia Rammos, que tem a chave do mistério da peça, afirma que o público que assiste à comédia se permite a múltiplos questionamentos sobre sua personagem.



"Por que ela é dada como morta e está sempre aparecendo viva? Ela resistiu aos ataques dos patrões ou é um espírito?", diverte-se.



O texto do autor, escrito em 1978 e montado com outros intérpretes, teve destaque na imprensa do Sudeste e também no jornal Clarín, de Buenos Aires.

A cenografia é de José Dias; o figurino, de Luis Santanna, e a iluminação, de João Sanches. Léo Magalhães e Marcus Alvisi assinam a trilha sonora.

