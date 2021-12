Conversas Plugadas recebe atriz e encenadora Tânia Farias

A atriz e encenadora Tânia Farias é a convidada da primeira edição do projeto Conversas Plugadas em 2013, que acontece na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) nesta quarta-feira, 6, às 14h.

Em Salvador para realizar um trbalho com atores, Tânia vai compartilhar com o público a história dos projetos que coordena - Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo e Ói Nóis na Memória -, a experiência com o teatro de rua e sua formação.

O evento faz parte da programação do Marco do Teatro e Circo 2013 e será intermediado pela diretora da Escola de Teatro da Ufba, Eliene Benício. A entrada é gratuita.

adblock ativo