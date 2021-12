Confira os espetáculos desta semana na Mostra Prêmio Braskem de Teatro

A segunda semana da 6ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro, que começa nesta quinta-feira, 8, conta com reapresentação dos espetáculos Eu vou te dar alegria, Vermelho Melodrama e Holocausto Brasileiro. As peças serão transmitidas gratuitamente até segunda, 12, pelo canal do prêmio no YouTube.

Eu vou te dar alegria, que concorre na categoria infantojuvenil, narra os encontros, desencontros, reencontros e amores de moradores de um Edifício chamado Soterópolis. A peça reflete sobre sobre esperança e afeto.

Já Vermelho Melodrama, com indicação em seis categorias do Prêmio Braskem de Teatro, questiona a realidade, traçando paralelos entre acontecimentos políticos do Brasil com a ficção melodramática.

Com concorrência em cinco categorias da premiação, Holocausto Brasileiro é uma peça-ensaio que analisa o manicômio e centros psiquiátricos em afro-perspectiva. O espetáculo tem uma estrutura documental, mostrando a análise de um grupo de artistas documentaristas que tentam entender fatores que levaram uma população de mais de 70% de pessoas negras e não-brancas a ser internada no Hospital Colônia Barbacena (MG) e em outros espaços psiquiátricos.

A mostra é organizada pela Caderno 2 Produções e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

adblock ativo