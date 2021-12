Concurso leva garotada para conhecer a Turma da Mônica

O Estúdio Mauricio de Sousa abriu nesta quarta-feira,8, inscrições para o concurso cultural "Um Plano Skinka Para Salvar o Planeta". A realização é da Turma da Mônica, que terá espetáculo em cartaz, em Salvador, nos dias 19, 26, 30 de maio e 02 de junho, no Teatro do ISBA (em Ondina).

O concurso tem como objetivo incentivar as crianças a criar ações de preservação do meio ambiente. O vencedor conhecerá o estúdio da Turma da Mônica, em São Paulo.

Podem participar garotos entre 5 e 12 anos, residir em Salvador, se inscrever diretamente no hotsite oficial da promoção (www.planoparasalvaroplaneta.com) e escrever uma carta descrevendo qual o seu plano para salvar o Planeta. O texto deverá ter no mínimo 140 e no máximo 420 caracteres.

Os textos também poderão ser depositadas em uma das urnas oficiais que estarão em exposição nas escolas cadastradas no Projeto Escolar: Um Plano para Salvar o Planeta ou estar inscrita no hotsite oficial da promoção, até o dia 09 de junho de 2013.

O resultado será divulgado a partir de 1 de julho. O participante será comunicado da vitória através do e-mail e ou telefone informado no cadastro. O vencedor terá direito a levar um acompanhante maior de 21 anos. O vemcedor terá todas as despesas - passagem, hospedagem, alimentação e translado - bancadas pela promoção.

Espetáculo

Começou também nesta quarta a venda dos ingressos para o musical "Turma da Mônica: Um Plano para Salvar o Planeta", do desenhista Mauricio de Sousa. Serão duas sessões diárias: 11h30 e 16h30.

Os bilhetes estão à venda no Teatro do ISBA, das 14h às 19h (de segunda a sexta) e das 15h às 20h (sábados e domingos). O ticket será vendido também nos dias das apresentações, a partir das 9h, na sessão matutina, e das 13h, para vespertina. O valor da entrada é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Enredo

O musical é dirigido por Mauro de Sousa, filho do criador da turma. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e o resto da galera vão armar uma enorme confusão no laboratório de Franjinha, que acabará de criar uma fórmula capaz de deixar tudo limpo e perfumado.

A poção cairá como uma luva nos planos de Dorinha, que quer salvar o planeta. Já Chico Bento, outro personagem do espetáculo, vai participar mostrando as dificuldades que passa com a poluição na roça.

O musical tem mais de 60 profissionais envolvidos na montagem. São 11 atores e mais 50 na equipe de produção. Com muita cor, o musical usa efeitos especiais, como um desenho animado feito exclusivamente para a peça.

