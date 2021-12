Concorra a ingressos para assistir ao show Carrossel

Salvador vai receber, no dia 28 de abril, às 16h, no Wet´n Wild, o show "As Crianças Mais Amadas do Brasil", protagonizado pelos atores mirins da novela Carrossel. E você pode ganhar um ingresso para assistir ao show. O 2+ vai sortear dois pares de entradas para a festa, que terá as presenças dos atores Jean Paulo (Cirilo Rivera), Lucas Santos (Paulo Guerra), Leonardo Belmonte (Jorge Belmonte), Aysha Beneli (Laura Gianolli), Gustavo Danelu (Mario Ayala) e Esther Marcos (Margarida Garcia), além das cantoras Simony e Roberta Tiepo, do apresentador Yudi e da atriz Lívia Andrade.

Para concorrer, basta curtir a página do 2+ no Facebook, em seguida clicar na aba "Acesse Promoções". Na aba, o participante deve localizar o concurso e clicar em "Quero participar". Assim já estará participando! O nome dos ganhadores será divulgado no Portal A TARDE na segunda, dia 22, a partir das 10h. O regulamento da promoção está disponível na página da promoção, na fanpage do 2+ no Facebook.

