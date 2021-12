"Concerto de Ispinho e Fulô" estreia nesta sexta em Salvador

O espetáculo "Concerto de Ispinho e Fulô - Patativa do Assaré: um abraço e um bordado" estreia em Salvador nesta sexta-feira, 14, às 19h30, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, com entrada gratuita.

Encenada pela Cia do Tijolo (SP), a montagem, que volta a acontecer nos dias 15 e 17, às 19h30 e 15h, respectivamente, é um concerto musical encenado e cantado por meio de músicas de compositores brasileiros, como Luiz Gonzaga, Hermínio Bello de Carvalho e Nelson Cavaquinho, além de composições próprias da Cia do Tijolo, assinadas pelo músico e compositor Jonathan Silva.

Ganhador do Prêmio Shell 2009, na categoria Música, e do Prêmio CPT 2009, na categoria Projeto Sonoro, a peça é uma homenagem a Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares do país, e aos muitos artistas e poetas que cantaram o sertão brasileiro em suas apresentações.

Workshop

Durante a temporada na capital baiana, a Cia do Tijolo ainda realiza um workshop de dramaturgia. O encontro será no domingo, 16, das 9h às 13h, no mesmo teatro. As inscrições devem ser feitas no local, no dia do evento.

Assista a um trecho do espetáculo:

