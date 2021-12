Companhia Rudá apresenta lado lúdico da infância em turnê

A memória de antigas brincadeiras de infância como o jogo de amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, pião, pipa, bolinha de gude e carrinho de rolimã estão presentes no espetáculo "Rudá, Um Sonho Real", da Companhia circense Rudá.

Em turnê pelo país, a companhia, que tem a proposta de unir a dramaticidade do teatro com a sutileza da acrobacia aérea e a suavidade da dança, leva ao palco oito artistas que representam personagens lúdicos. A direção é de Gustavo Lobo.

Os intérpretes, que desenvolvem um intenso trabalho atlético e corporal, apresentarão, também, ao público, técnicas circenses como os malabares, a cama elástica, a roda-cyr e técnicas aéreas como a âncora e balancê, além de números de manipulação de cubo, argolas e tecidos. Não faltarão exercícios de equilíbrios em bicicleta.

Resgate

O espetáculo, que será apresentado hoje, às 20 horas e amanhã, às 16, 18 e 20 horas, de acordo com o artista Marcos Porto, propõe ao público um resgate de uma infância remota, fazendo um contraste entre as gerações virtuais, que pouco saem de casa.

"Queremos dar esta mensagem, de Infância como sinônimo de brincadeira, para que os adultos reflitam a importância das brincadeiras para as crianças", afirma Marcos Porto.

O artista afirma que a turnê nacional já incluiu 19 cidades, entre as quais Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Niterói, Recife, Aracaju, Maceió, Campinas, Goiânia e Belém,

Trajetória

A trajetória do diretor Gustavo Lobo inclui trabalhos em importantes companhias circenses do mundo, a exemplo do Cirque du Soleil (Canadá), em que participou do processo de criação do espetáculo "Corteo", e depois no Teatro Sunil (Suíça).

Depois de 10 anos de participação em grupos profissionais de circo, Gustavo Lobo resolveu criar sua própria companhia de circo, com dois centros de treinamento (um em Santos e outro no Rio de Janeiro).

Vale lembrar que Gustavo chegou a entrar na ginástica olímpica e fazer parte da equipe brasileira, representando o país nas Olimpíadas de Moscou. Lá ele foi descoberto e levado para o Cirque du Soleil.

O espetáculo "Rudá, Um Sonho Real" traz cenografia atraente e iluminação que remete a um mundo cheio de magias. Com classificação livre, o espetáculo também destaca o valor da amizade e do encontro.

adblock ativo