Companhia mineira apresenta dois espetáculos na Bahia

O Grupo Galpão, companhia mineira criada há 33 anos, apresenta aos baianos dois espetáculos que unem teatro, música, poesia, canto, mamulengo, ópera e circo, entre outras manifestações artísticas . Para se ter ideia, são nove toneladas, entre cenários e figurinos, que serão utilizados pela trupe premiada.

Trata-se dos espetáculos De Tempos Somos - Um Sarau do Grupo Galpão, que traz, entre outros, poemas de Calderón de la Barca, Charles Baudelaire, Manuel Bandeira e Eduardo Galeano, e Os Gigantes da Montanha, com texto do escritor italiano Luigi Pirandello (1867- 1936), que morreu sem concluir a obra, uma fábula que reflete sobre a arte.

O Grupo desta vez escolheu Espírito Santo e Bahia para realizar a turnê dos espetáculos. Nesta quarta-feira, 9, e quinta, 10, se apresenta em Ilhéus e, sábado, 12, e domingo, 13, em Salvador (veja o serviço abaixo).

Sarau musical

"Há muito tempo que tínhamos um desejo de fazer um espetáculo unindo música, literatura e teatro, mas onde as canções seriam as vedetes do espetáculo", " afirma Lydia Del Picchia, atriz e uma das diretora do espetáculo De Temos Somos - Um Sarau Musical do Grupo Galpão,.

"Aí surgiu a ideia da montagem que reúne 25 músicas do repertório de montagens da companhia", complementa a encenadora. As músicas do repertório do grupo receberam arranjos novos. "Mas não é um show e, sim, um sarau musical", pontua.

"O tema que a gente encontrou para conduzir este espetáculo, que estreou no ano passado, é a passagem do tempo", sinaliza,

Feminino

Já Simone Ordones, que também assina a direção de De Tempo Somos....,diz: "È como contar a história do grupo através das canções". Ordones frisa que a seleção não é cronológica e sim de ordem afetiva, acrescentando que o resultado "é um espetáculo feminino e delicado."

Gigantes da Montanha

A 21ª montagem da companhia, Os Gigantes da Montanha, celebra o retorno da parceria com Gabriel Villela (assinou a direção de Romeu e Julieta, em 1992, e A Rua da Amargura, em 1994).

Eduardo Moreira, ator/fundador do Galpão, afirma que a fábula Os Gigantes da Montanha narra a chegada de uma companhia teatral mambembe a uma vila isolada do mundo, governada pelo mago Cotrone. O mago convida os atores a permanecerem na Vila representando.

A primeira atriz do grupo, a condessa Ilse, entretanto, exige que o espetáculo seja apreciado por uma grande público. É feito o convite aos gigantes da montanha, povo vizinho que não valoriza as artes. O ato final descreve a cena em que Ilse e a poesia são trucidadas pelos embrutecidos gigantes.

Alegoria

A peça é uma alegoria sobre o valor do teatro (e, por extensão, da poesia e da arte). Eduardo Moreira reforça que, neste contexto, "o maior desafio foi traduzir esta obra de Pirandello inconclusa para o teatro de rua".

José Rosa, que assina figurino com Gabriel Villela, Shicó do Mamulengo e José Rosa, entrega: "Villela trouxe roupas da Ucrânia, Hungria, Peru. É tudo muito cuidadoso". Não faltam máscaras inspiradas na commedia del'arte e fabricadas pelo artista natalense Shicó do Mamulengo, que traz à cena o burlesco.

