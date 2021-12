Companhia faz ocupação artística no Museu Geológico da Bahia

"Onde os artistas de Salvador se encontram, debatem assuntos variados, se divertem, trocam experiências?" Com esta interrogação na cabeça, o diretor teatral Djalma Thürler se interessou por um projeto de ocupação de espaço que servisse para a construção de afetos, veiculação de arte e muita celebração.

Nasceu assim o projeto Mínimos Óbvios, iniciativa da companhia teatral ATeliê voadOR, que até o mês de junho será responsável pela ocupação da SaladeArte, localizada no Museu Geológico da Bahia, Corredor da Vitória.

A programação diferenciada e sempre com entrada franca, contempla, além de uma mostra de cinema — com foco no trabalho do ator—, mesas de debate, apresentações de cenas, oficinas teatrais e leituras dramáticas.

Quem ama as festas, o bom papo e é inventivo, uma boa notícia: não vão faltar celebrações musicais e performáticas, as chamadas carnavalizações, no espaço do museu. "Serão pontos de encontros anárquicos, espaços abertos para conversar, atuar, fazer o que se quer", afirma, entusiamado, Djalma Thürler, que é diretor do projeto e diretor artístico da Cia. da Ateliê voadOR.

Encenação anfíbia

Thürler, que é reconhecido por elogiados trabalhos teatrais que integram a chamada encenação anfíbia - aquelas que poderiam ser reconhecidas no hibridismo entre arte e política, a exemplo de O Melhor do Homem e Diário de Genet -, é também reconhecido pela pesquisa (é professor do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Ufba).

A abertura do projeto aconteceu na última quinta-feira com a presença de um dos maiores diretores de teatro do país, o também ator e dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, que fundou em 1958 o Teatro Oficina, hoje Oficina Uzyna Uzona. Emocionou.

"O Zé é quem mais celebra o teatro como potência do encontro. E a nossa companhia, a ATeliê voadOR, tem como referência, entre outras, o Teatro Oficina", diz Thürler.

Proposta

Na proposta do projeto Mínimos Óbvios, doze atores vão trabalhar com diretores de seis companhias de teatro baiano. Os diretores são: Amanda Maia (Viansatã), Diego Pinheiro (Teatro Base), Djalma Thürler (ATeliê VoadOR), Jorge Alencar (Dimenti), Lelo Filho (Companhia Baiana de Patifaria) e Luiz Antônio Junior (A Outra Cia). As cenas serão mostradas quinzenalmente, todas as sextas, às 16 horas.

Os intérpretes também serão dirigidos por alunos do curso de direção teatral da Ufba em leituras dramáticas de textos da ATeliê voadOR.

As mesas de debate acontecem sempre das 14 às 16 horas. Entre elas, Margens do contemporâneo (com Daniel Guerra e Felipe de Assis), que acontece dia 30, e Cenografia e espaço na cena contemporânea (com Eduardo Tudella e Edvard Passos), que acontece em 27 de abril.

Desafios do jogo

A ATeliê quer a arte e o jogo. "O projeto é desafiador. O texto é dado aos atores a uma semana da estreia. Nós, diretores, com elementos cênicos dados pela ATeliê voadOR, temos que escolher, no espaço, o local melhor para nossa proposta cênica", afirma o diretor Luiz Antônio Junior.

O ator e diretor Lelo Filho complementa: "O projeto promove encontro de gerações diferentes de atores". Ele diz que "foi uma grande surpresa ser convidado para este projeto". Já Diego Pinheiro resssalta: "È muito bacana movimentar um espaço e propor a interação entre artistas".

Projeto Mínimos Obvios / Até junho, diferentes horários/ Museu Geológico/ Corredor da Vitória, 2195/ Entrada franca

adblock ativo