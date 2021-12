Companhia de Teatro inscreve em oficina no Vila Velha

Estão abertas as inscrições para o workshop promovido pela Companhia Novos Novos de Teatro, que acontece nos dias 27 e 28 de abril (sábado e domingo), das 9h às 18h, no Teatro Vila Velha (Campo Grande). As atividades são voltadas para crianças e jovens de 5 a 20 anos, que podem ser convidados para a remontagem da peça Paparutas, cujo texto é de Lázaro Ramos.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 22 a 26 de abril, das 14 às 19h, no Vila Velha, e custam R$ 60. As crianças até 10 anos participarão apenas no período da manhã. Já os adolescentes e jovens de 11 a 20 anos integram as atividades durante todo o dia. Entre elas, estão técnicas teatrais, jogos, improvisações e brincadeiras, que serão supervisionadas pela equipe da companhia e outros atores dos espetáculos anteriores.

Com seis espetáculos montados e indicações a prêmios, a Companhia Novos Novos de Teatro traz uma forma de fazer teatro para o público infanto-juvenil, integrando crianças ao seu elenco. Mais informações: 9139-8600 | 9299-2625 | inscricaonovosnovos@hotmail.com.

