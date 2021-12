Companhia baiana On Broadway apresenta histórias com gosto de nostalgia

A princesa Giselle (Adriele Alexandrino), do filme Encantada encontra o professor Dewey (Igor Ramos) da Escola do rock que a levará para visitar grandes clássicos dos musicais, como O Rei Leão e Extra! Extra! (Newsies) – e fazê-la ver o encanto que há no mundo real, nesse espetáculo totalmente baiano, o Magic on Broadway.

Tendo morado alguns anos nos Estados Unidos e em São Paulo, indo a diversos espetáculos da Broadway, a diretora Juliana De-Vecchi criou a própria companhia de musicais em Salvador e assim nasceu a ideia desse show.

"Eu já tenho uma experiência dirigindo espetáculos, mas eu confesso que o Magic on Broadway tem um gostinho especial", afirma.

"Nós (Juliana, Adriele e Igor) pensamos nesse roteiro, como ia ser uma história que contasse como o mundo real pode ser tão mágico quanto o mundo dos desenhos animados", explica a diretora.

Dedicação envolvida

Os dois atores principais, Adriele Alexandrino e Igor Ramos, além de interpretar e cantar como os fios condutores entre cada musical retratado, também são os responsáveis por roteirizar a ideia apresentada por Juliana.

"A gente uniu esses musicais através de uma história bem mirabolante, que nasceu da nossa cabeça. Pegamos esses personagens e os colocamos como parceiros nessa viagem", explica Adriele.

"Eu mergulhei no teatro musical dentro da companhia. Tem sido fantástico, todo o processo é muito gostoso. Estamos sempre em sintonia com a equipe de coreografia, com a nossa equipe de roteiro e direção e é algo extremamente inspirador a continuar produzindo", acrescenta Igor.

Os artistas também tiveram que suar nas aulas de dança para o espetáculo. "Eu não fazia parte do mundo da dança, eu só cantava e atuava", conta Adriele.

"Quando teve a audição, em 2017, nós felizmente passamos e ganhamos uma bolsa para fazer aulas na Ebateca. Entramos de cabeça e todos os dias descobrimos o gosto pela dança", detalha Adriele.

Com a agenda cheia até março de 2020, o espetáculo veio ganhando cada vez mais espaço durante este ano e emocionando adultos e crianças que comparecem.

"Você envolve dança, canto e teatro, são três vertentes. É uma combinação que as pessoas conseguem se identificar. As crianças, quando a gente começa a tocar A Pequena Sereia, elas se identificam automaticamente – e quando é O Rei Leão, os adultos também", explica Juliana.

"O feedback que a gente tem recebido é que nós não deixamos a desejar em nada para os espetáculos da Broadway e da Disney. Quem for vai sair deslumbrado pelo que a Bahia é capaz de produzir", finaliza Igor.

MAGIC ON BROADWAY / quarta-feira Às 19h30 / teatro sesc casa do comércio (Av. Tancredo Neves, 1109 - Caminho das Árvores) / ingressos na bilheteria do teatro

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

adblock ativo