Companha Pia Fraus apresenta três espetáculos em Salvador

A Cia de Teatro Pia Fraus, de São Paulo, que funde teatro de bonecos, dança, artes plásticas, circo e música, comemorou, em 2014, 30 anos. Os espetáculos que integraram o repertório das comemorações chegam agora a Salvador para apresentações.

Os baianos terão oportunidade de conferir as montagens infantis O Vaqueiro e o Bicho Froxo, releitura do primeiro espetáculo da trupe, e Círculo das Baleias - Vencedor do Prêmio de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem Femsa/Coca Cola, na categoria sustentabilidade, além do espetáculo adulto Transgressões.

As peças serão apresentadas na Caixa Cultural de Salvador localizada na Rua Carlos Gomes, desta quinta-feira, 21, a domingo, 24. "O nosso primeiro espetáculo foi remontado com um número maior de intérpretes, mas a história é a mesma: um vaqueiro que vê seu grande amor ser raptado pelo terrível Bicho Froxo", afirmou o diretor Beto Andreetta.

Andreetta acrescenta que não faltam seres míticos como Papa-Figo, uma espécie de Bicho Papão, e a Mãe D'Água. Este espetáculo será apresentado nesta quinta, às 10 horas, e às 15 horas.

Baleias

"A nossa expectativa de apresentar Círculo das Baleias em Salvador é muito grande, pois estive na Bahia, especificamente em Abrolhos, para criar o texto do espetáculo, afirma" Beto Andreetta.

A peça, que será apresentada amanhã e sábado, às 15 horas, e domingo, às 10 e 15 horas, conta a história de Jujuba, uma filhote de baleia, da espécie jubarte, nascida na Bahia, que fica amiga de um simpático pinguim argentino chamado Gardel.

Para chegar ao círculo das baleias, uma espécie de área fictícia de proteção aos cetáceos, Jujuba e Gardel terão que enfrentar muitas aventuras e perigos, mas contarão com a solidariedade de vários amigos, a exemplo de uma foca e uma gaivota.

Trangressões

"Nós somos muito conhecidos pelo trabalho em teatro infantil, mas também fazemos espetáculos adultos. Trangressões, por exemplo, estreou no ano passado, no Festival de Teatro de Curitiba", diz.

A peça, que será apresentada sexta e sábado, às 20 horas, trata de desejos e fantasia, a partir da história de um casal. O diretor revela que "as referências para a criação do espetáculo parte da própria história do grupo".

Baianos no elenco

Dois baianos integram a trupe. David Caldas, que é oriundo do Balé Folclórico da Bahia, e Fernanda Santana, que trabalhou no musical Rei Leão. Quase todos os bonecos são de autoria de Beto Lima, um dos fundadores da Pia Fraus, falecido em 2005.

A Pia Fraus trabalha com bonecos como fantoches, de manipulação direta e os gigantes infláveis. Na peça O Vaqueiro e o Bicho Froxo, o grupo ainda utiliza bonecos de papel marchê.

