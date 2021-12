Comida, diversão e arte teatral no palco do Vila Velha

Os amantes da arte culinária e do teatro têm um motivo a mais para sair de casa. É que o espetáculo-jantar "Mangiare" será apresentado no Teatro Vila Velha, sexta, 9, e sábado, 10, às 20 horas, e domingo, 11, às 19 horas.

Na peça, com direção de Fabianna de Mello e Sousa, a plateia se senta em três mesas para ouvir histórias e degustar os alimentos que são preparados durante a encenação.

Em cena, as intérpretes Ana Paula Secco, Georgiana Góes e Marina Bezze, do Grupo Pedras (Rio de Janeiro), que completa treze anos, atuam seguindo o roteiro de uma refeição de verdade: entrada, prato principal e sobremesa.

Menu

A atriz Georgiana Góes, que é filha de baianos, revela que de entrada será preparada uma salada oriental (cenoura, repolho, pimentão vermelho e amarelo, entre outros ingredientes, temperada com óleo de gergelim e alho poró), que é servida ao público por uma mãe e duas filhas com seus conflitos e intimidades.

"Nesta cena, a forma como as personagens agem na cozinha acaba revelando um pouco da personalidade delas. Uma filha é mais organizada, mais certinha, e a outra é mais livre, mas criativa", diz.

Segundo Georgiana, o prato principal é feito com uma performance de máscaras balinesas. As máscaras preparam um nhoque de inhame.

Espera e compulsão

"Nesta segunda parte, há espaços para dois flashes de cena: a de uma mãe cuidando de um bebê e a de uma mulher que espera um telefonema de um homem e, na ansiedade, termina se entregando à compulsão", acrescenta Georgiana.

No final as atrizes preparam as sobremesas: rocambole, palha italiana e goiabada com queijo, que são oferecidas ao público. Vale lembrar que dois músicos participam de Mangiare: Ronaldo Alves, que toca violão, e Diogo Magalhães, que toca sanfona, além de performance com vidros e talheres.

A atriz aproveita para informar que está atuando no programa "Tá no Ar" - A TV na TV, com Marcelo Adnet e Marcius Melhem, e também está no canal GNT com a série Assunto de Família, estrelada pelo ator Eduardo Moscovis.

Repertório

Esta é a terceira montagem do Grupo Pedras, que se dedica à pesquisa. A primeira encenação do grupo, Restin, estreou em 2002 e reuniu textos de Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros, entre outros poetas.

Já "O Muro", que enfocou relações de poder, mostrou seis personagens que não se conheciam e se encontravam em um lugar desconhecido para construir um muro.

O último espetáculo da trupe, "O Reino do Mar Sem Fim", é baseado em pesquisa sobre o mamulengo e o cavalo-marinho.

