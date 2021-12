Comemorando 20 anos, “Notícias Populares” lota o Teatro Castro Alves

Quem esteve no Teatro Castro Alves neste sábado, 4, percebeu que a sala principal estava lotada. Uma hora antes de iniciar a peça “Notícias Populares” ainda existiam pessoas na bilheteria buscando ingressos para ver o espetáculo, que comemora 20 anos de existência.

O espetáculo apresentou um total de sete esquetes somando com vídeos curtos que se relacionavam com o roteiro , abordando temas atuais e também mostrando como é possível se reinventar após os 20 anos desde a primeira apresentação. Quem já assistiu vídeos antigos da companhia Os Melhores do Mundo, possivelmente pode comparar e analisar as mudanças.

“Notícias Populares" inicia com a esquete “Assalto”, com os atores Adriano Siri, Ricardo Pipo e Welder Rodrigues, onde o suspeito faz reféns em um local e mata uma vítima a cada erro de português cometido pelos policiais que realizavam a operação. Jovane Nunes surge logo em seguida com o ato do “Sargento Deny”, que levou a plateia aos risos após usar referências locais como citar a cidade de Feira de Santana.

No terceiro ato, Jovane, Ricardo e Victor Leal encenam o “Debate Político” que em um dos momentos faz referência ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. Considerado um dos pontos altos do espetáculo, “Saraiva” é a quarta esquete apresentada, que só com a presença dos atores Adriano e Ricardo, já subiram o nível de aplausos. Neste ponto do espetáculo, dois policiais conversam durante uma ronda sobre “o preço que cada um tem” e o personagem de Ricardo faz de tudo para conquistar uma resposta positiva do policial Saraiva sobre o seu preço. Após a frase “Você ainda vai ser meu, Saraiva”, todos riam e aplaudiam a dupla.

Também muito conhecida, a esquete “10 de Setembro”, que se refere ao ataque às Torres Gêmeas, apresentou referências locais, como o momento em que os personagens cantam um trecho de “Porque Homem Não Chora”, do cantor Pablo. A penúltima atração de “Notícias Populares” é “Rodeio”, a esquete que traz uma prévia da próxima peça da companhia, “A Grande Verdade”.

Ao fim, e não menos importante, Os Melhores do Mundo apresentam “Joseph Klimber”, o ápice do espetáculo e também a esquete responsável por ampliar a fama da companhia ao longo dos anos. Ela foi apresentada no programa do apresentador Jô Soares e desde então surgiu em canais do Youtube, que só no canal oficial possui mais de 60 mil visualizações. Joseph é um homem que possui uma história de vida motivacional: ele não desiste dos seus objetivos, mesmo a vida sendo "uma caixinha de surpresas".

“Notícias Populares” trouxe o roteiro com esquetes tradicionais da peça exceto "Banda de Rap" e "Hilton Verdun, O Carnavalesco". A atriz Adriana Nunes não esteve presente, mas foi possível vê-la em vídeos que surgiam no telão, que auxiliavam no contexto da peça de transformá-la em um noticiário.

A cia Os Melhores do Mundo teve cautela ao escolher os termos abordados em relação à Bahia. Sem “preguiça” e “meu rei”, o público riu e se identificou quando os atores citaram o bairro do Rio Vemelho, a cidade de Feira de Santana, o caruru, o estádio Manoel Barradas, os cantores locais: Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Márcio Victor, Pablo e banda Vingadora.

